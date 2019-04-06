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Суббота, 06.04.2019
Чувственное слияние в скульптурах Адама Мартинакиса (Фото)
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Чувственное слияние в скульптурах Адама Мартинакиса (Фото)

Стремясь ответить на философские вопросы, касающиеся взаимоотношений между людьми и влиянием технологий на них, цифровой художник Адам Мартинакис (Adam Martinakis) создает потрясающие замерзшие в пространстве и времени футуристические трехмерные скульптуры, которые исследуют такие понятия, как любовь, блаженство и боль, ярко выраженные в каждом изгибе иллюзорного тела, сотканного из жил, тросов и металла.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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14:49 Сегодня Телеграф
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