Чувственное слияние в скульптурах Адама Мартинакиса (Фото) Стремясь ответить на философские вопросы, касающиеся взаимоотношений между людьми и влиянием технологий на них, цифровой художник Адам Мартинакис (Adam Martinakis) создает потрясающие замерзшие в пространстве и времени футуристические трехмерные скульптуры, которые исследуют такие понятия, как любовь, блаженство и боль, ярко выраженные в каждом изгибе иллюзорного тела, сотканного из жил, тросов и металла.