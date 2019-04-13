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Суббота, 13.04.2019
Невероятно: эти картины нарисованные обычными цветными карандашами (Фото)
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Невероятно: эти картины нарисованные обычными цветными карандашами (Фото)

Австралийской художнице СиДжей Хендри (Cj Hendry) уже скучно рисовать цветными карандашами обычные мазки краски, невероятная реалистичность которых привела ее к известности в 2017 году. В своей новой коллекции работ она продолжает рисовать в своем фирменном стиле, но уже сосредоточившись на четкой передаче неточной природы пятен Роршаха. Каждый рисунок художницы балансирует между гиперреализмом и абстракцией, изображая яркое зеркальное отражение разноцветных мазков краски, воссозданных цветными карандашами.
Фото: instagram
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Все по теме:

Художница, Искусство, Пятна Роршаха, Абстракция, СиДжей Хендри, Cj Hendry.
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