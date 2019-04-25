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Четверг, 25.04.2019
COLD INSTINCT: коллекция снимков холоднокровных животных нидерландского фотографа (Фото)
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COLD INSTINCT: коллекция снимков холоднокровных животных нидерландского фотографа (Фото)

Маттхейс Кейперс (Matthijs Kuijpers) — путешественник и фотограф из Нидерландов, который последние 27 лет провел в путешествиях, фотографируя самых опасных, удивительных и находящихся под угрозой исчезновения холоднокровных животных. Свои лучшие кадры он собрал в книге под названием "Холодный инстинкт" (COLD INSTINCT). Эта книга представляет собой коллекцию фотографий одних из самых необычных видов животных, которые когда-либо ползали или скользили по Земле. И некоторые из них обитают в самых укромных расщелинах планеты.
zefirka.net
Фото: Instagram
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Искусство, Фотограф, Фотоснимки, Хладнокровные животные, Коллекция фотографий, Matthijs Kuijpers, Холодный инстинкт, Cold instinct.
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