COLD INSTINCT: коллекция снимков холоднокровных животных нидерландского фотографа (Фото)

Маттхейс Кейперс (Matthijs Kuijpers) — путешественник и фотограф из Нидерландов, который последние 27 лет провел в путешествиях, фотографируя самых опасных, удивительных и находящихся под угрозой исчезновения холоднокровных животных. Свои лучшие кадры он собрал в книге под названием "Холодный инстинкт" (COLD INSTINCT). Эта книга представляет собой коллекцию фотографий одних из самых необычных видов животных, которые когда-либо ползали или скользили по Земле. И некоторые из них обитают в самых укромных расщелинах планеты.