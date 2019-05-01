Интересные факты о соборе Парижской Богоматери Почетный список из 25 удивительных фактов о соборе Нотр-Дам. По всей Франции звонят колокола в знак солидарности с Нотр-Дам. Один из самых знаковых памятников в мире уже не тот. Пламя ужасного пожара уничтожило несколько частей прекрасного собора. Но хорошей новостью является то, что многие самые важные сокровища удалось спасти. Внушительные колокольни и великолепные розовые окна остались нетронутыми.Итак, независимо от вашего отношения к религии, вот 25 удивительных фактов о соборе Нотр-Дам, которые вас восхитят.