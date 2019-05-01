Скачать
Среда, 01.05.2019
Интересные факты о соборе Парижской Богоматери
1 / 27

Интересные факты о соборе Парижской Богоматери

Почетный список из 25 удивительных фактов о соборе Нотр-Дам. По всей Франции звонят колокола в знак солидарности с Нотр-Дам. Один из самых знаковых памятников в мире уже не тот. Пламя ужасного пожара уничтожило несколько частей прекрасного собора. Но хорошей новостью является то, что многие самые важные сокровища удалось спасти. Внушительные колокольни и великолепные розовые окна остались нетронутыми.Итак, независимо от вашего отношения к религии, вот 25 удивительных фактов о соборе Нотр-Дам, которые вас восхитят.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Нотр-Дам де Пари, Собор Парижской Богоматери, Интересные факты о соборе.
16:44 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь