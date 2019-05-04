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Воскресенье, 05.05.2019
Невероятно: художник пишет картины, балансируя на доске для серфинга (Фото)
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Невероятно: художник пишет картины, балансируя на доске для серфинга (Фото)

Художник Шон Йоро, известный под псевдонимом Hula, рисует потрясающие картины на заброшенных зданиях и прочих объектах рядом или частично погруженных в воду. "Уличный" мастер родом с гавайских островов, сейчас живет в Нью-Йорке. Чтобы добраться до своих "холстов" он использует доску для серфинга. Найдя подходящее место, Йоро спускает на воду доску и, балансируя на ней, превращает голую поверхность в настоящее произведение искусства.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Серфинг, Картина, Изображение, Рисунок, Шон Йоро.
18:04 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
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