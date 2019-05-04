Мрачновато: иллюстрации, которые напомнят вам о ваших страхах (Фото)

Диллон Самуэльсон – художник и иллюстратор Пенсильвании, который представляет свои картины на выставках в США и завоевывает престижные награды. Через свои работы Диллон показывает, какие страхи скрываются у людей внутри. Мрачные и даже жуткие образы напоминают кадры из фильмов ужасов и погружают в таинственную атмосферу. Его творчество может напугать и стать ночным кошмаром. Если не боитесь, то предлагаем вам познакомиться с иллюстрациями этого талантливого художника.