Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Мрачновато: иллюстрации, которые напомнят вам о ваших страхах (Фото)
1 / 16

Мрачновато: иллюстрации, которые напомнят вам о ваших страхах (Фото)

Диллон Самуэльсон – художник и иллюстратор Пенсильвании, который представляет свои картины на выставках в США и завоевывает престижные награды. Через свои работы Диллон показывает, какие страхи скрываются у людей внутри. Мрачные и даже жуткие образы напоминают кадры из фильмов ужасов и погружают в таинственную атмосферу. Его творчество может напугать и стать ночным кошмаром. Если не боитесь, то предлагаем вам познакомиться с иллюстрациями этого талантливого художника.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Страх, Картина, Рисунок, Иллюстрация, Диллон Самуэльсон.
22:13 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь