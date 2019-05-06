"Маловероятно": абсурдные вещи, которые нарушают здравый смысл (Фото) Итальянский художник швейцарского происхождения Джузеппе Коларуссо имеет необъяснимую тягу создавать абсолютно бесполезные вещи. В своей серии работ под названием "Маловероятно" художник превратил обыденные вещи в абсурдные штуковины, которые технически бесполезны и невозможны в применении. А на вопрос, зачем же он создал подобные предметы, художник ответил, что его произведения просто для веселья и, как ни странно, для размышлений.