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Воскресенье, 12.05.2019
Фотопроект "Пуаки": как выглядели бы маори без своих традиционных татуировок (Фото)
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Фотопроект "Пуаки": как выглядели бы маори без своих традиционных татуировок (Фото)

Маори - коренной народ Новой Зеландии, яркой частью культуры которых являются татуировки та-моко. Первые фотографии та-моко были сделаны в 1850-х, но очень часто рисунки на лицах людей не были видны. Виной всему был мокрый коллодионный способ фотографии, который применялся в те времена европейцами, прибывшими на континент. Новозеландский фотограф Майкл Брэдли посчитал, что такое стирание традиций не пошло на пользу маори, поэтому он решил организовать фотопроект "Пуаки"‎, посвященный та-моко. В нем участвуют маори с традиционными татуировками, которых Майкл снимает двумя способами - современным и старинным. Таким способом Майкл показал, что культуру можно стереть, но она вернется несмотря ни на что.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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