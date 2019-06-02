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Воскресенье, 02.06.2019
Дикие животные Национального парка Гранд-Титон в объективе (Фото)
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Дикие животные Национального парка Гранд-Титон в объективе (Фото)

Ник Зульцер (Nick Sulzer) - талантливый фотограф и авантюрист, который родился в Де Пере, штат Висконсин, а в настоящее время живет и работает в Джексоне, штат Вайоминг. Он фокусируется в основном на дикой природе, животных и ландшафтной фотографии. Ник получил степень в управлении кросс-медиа графикой в области фотографии и видео в University of Wisconsin Stout. Он работает фотографом в Buckrail news и цифровым маркетологом в креативном агентстве TMBR.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Животные, Дикая природа, Дикие животные, Ник Зульцер.
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