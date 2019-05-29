Самые остроумные карикатуры пословиц со всех уголков мира

Талантливый художник Джеймс Чепмен из Манчестера потрясающе рисует и увлекается изучением разных языков. Он сумел соединить два этих качества воедино и выпустил несколько популярных книг, таких как "Как чихнуть по-японски" и "Мир мудрости. Иллюстрированные выражения и пословицы со всего света". В них ему удалось изобразить то, как люди в разных странах слышат звуки поцелуев, животных и человеческий храп. А сегодня мы представим вашему вниманию пословицы на разных языках мира, которые он тоже изобразил на бумаге.