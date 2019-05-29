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Среда, 29.05.2019
Самые остроумные карикатуры пословиц со всех уголков мира
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Самые остроумные карикатуры пословиц со всех уголков мира

Талантливый художник Джеймс Чепмен из Манчестера потрясающе рисует и увлекается изучением разных языков. Он сумел соединить два этих качества воедино и выпустил несколько популярных книг, таких как "Как чихнуть по-японски" и "Мир мудрости. Иллюстрированные выражения и пословицы со всего света". В них ему удалось изобразить то, как люди в разных странах слышат звуки поцелуев, животных и человеческий храп. А сегодня мы представим вашему вниманию пословицы на разных языках мира, которые он тоже изобразил на бумаге.
kurioz.temaretik.com
Фото: kurioz.temaretik.com
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