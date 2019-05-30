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Четверг, 30.05.2019
Чувствительные женские портреты Игаля Озери, которые не отличить от фотографий
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Чувствительные женские портреты Игаля Озери, которые не отличить от фотографий

Сначала он с командой помощников организует съемку моделей на природе, затем распечатывает фотографии и в точности перерисовывает на холст высотой с человека. Мы уже рассказывали о картинах Озери, и даже не один раз, а теперь представляем его новые завораживающие работы."Моя идея состоит не в том, чтобы создавать зеркальные отражения действительности, чего добиваются фотореалисты, а в том, чтобы отражать пространство между миром высокой четкости и фантазией. Мои образы должны быть прочитаны так, как если бы они были стихами или сонетами. С этой целью я уделяю особое внимание работе над интенсивностью света и изобилию деталей в композициях. Мои работы находятся под влиянием прерафаэлитов: Данте Габриэля Россетти и Джона Эверетта Милле".
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Живопись, Съемки, Художник, Игаль Озери, Гиперреалистичные портреты, Израильский.
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