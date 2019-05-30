Чувствительные женские портреты Игаля Озери, которые не отличить от фотографий

Сначала он с командой помощников организует съемку моделей на природе, затем распечатывает фотографии и в точности перерисовывает на холст высотой с человека. Мы уже рассказывали о картинах Озери, и даже не один раз, а теперь представляем его новые завораживающие работы."Моя идея состоит не в том, чтобы создавать зеркальные отражения действительности, чего добиваются фотореалисты, а в том, чтобы отражать пространство между миром высокой четкости и фантазией. Мои образы должны быть прочитаны так, как если бы они были стихами или сонетами. С этой целью я уделяю особое внимание работе над интенсивностью света и изобилию деталей в композициях. Мои работы находятся под влиянием прерафаэлитов: Данте Габриэля Россетти и Джона Эверетта Милле".