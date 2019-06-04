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Вторник, 04.06.2019
Прикоснись к прекрасному: картины самых известных художников на вашей тарелке
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Прикоснись к прекрасному: картины самых известных художников на вашей тарелке

Художественное искусство вдохновляет даже поваров и кулинаров, а также фотографов, таких как Ханна Ротштайн (Hannah Rothstein) из Сан-Франциско. Создав серию работ под названием Thanksgiving Special ("Особый День благодарения"), она оформила традиционный ужин на День благодарения в стиле знаменитых художников: Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, Джексона Поллока и других.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Еда, Картины, Искусство, Художники, Пабло Пикассо, Джексон Поллок, FOOD, Винсент Ван Гог, Фут-блогер, Фут-фотограф, Ханна Ротштайн, Hannah Rothstein.
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