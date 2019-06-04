Прикоснись к прекрасному: картины самых известных художников на вашей тарелке Художественное искусство вдохновляет даже поваров и кулинаров, а также фотографов, таких как Ханна Ротштайн (Hannah Rothstein) из Сан-Франциско. Создав серию работ под названием Thanksgiving Special ("Особый День благодарения"), она оформила традиционный ужин на День благодарения в стиле знаменитых художников: Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, Джексона Поллока и других.