Жуткая красота: невероятно реалистичные украшения (Фото)

Скульптор из Киева Полина Вербицкая создает украшения, которые могут немного напугать своей реалистичностью. С помощью полимерной глины и эпоксидной смолы Полина делает миниатюрные части тела, которые выглядят очень натурально. У художницы есть небольшой интернет-магазин под названием WeirdSculpture, где она продает свои причудливые украшения. Предлагаем вам взглянуть на завораживающее и немного жуткое творчество этого украинского скульптора!