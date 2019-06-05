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Среда, 05.06.2019
Жуткая красота: невероятно реалистичные украшения (Фото)
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Жуткая красота: невероятно реалистичные украшения (Фото)

Скульптор из Киева Полина Вербицкая создает украшения, которые могут немного напугать своей реалистичностью. С помощью полимерной глины и эпоксидной смолы Полина делает миниатюрные части тела, которые выглядят очень натурально. У художницы есть небольшой интернет-магазин под названием WeirdSculpture, где она продает свои причудливые украшения. Предлагаем вам взглянуть на завораживающее и немного жуткое творчество этого украинского скульптора!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Скульптура, Творчество, Украшение, Смола, Полимерная глина.
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