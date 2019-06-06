Такие детские фотографии вы точно заходите: творческий отец создает необычные фото своих детей

Родители любят фотографировать своих детей на память, и многие из них предпочитают делать это нетривиальным способом, проявляя свои творческие способности. Один из таких родителей - Instagram-пользователь из Японии, известный под псевдонимом Yota, и отец двоих мальчиков, 1 и 3 лет, который создает с ними фантастические сцены. В своих фотографиях он превращает их в известных персонажей поп-культуры и аниме, предлагая стать частью таких историй, как "Сейлор Мун", "Покемон", "Принцесса Мононоке" и другие.