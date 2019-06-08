Для истинных романтиков: философия дождя в фотографиях Кристофера Жакро Дождь обрушился на землю полупрозрачной пеленой воды, скрыв за собой прохожих, заставив многих из них спрятаться под козырьками овощных лавок, шатров уличных кафе, остановок общественного транспорта, сделал тщательно выпрямленные волосы городских модниц кудрявыми, раскрасил улицы и переулки несчетным количеством разноцветных зонтов. Даже такая непогода таит в себе некую «мокрую» романтику, которая вдохновляет поэтов, писателей, художников лирической музой, в результате чего на свет появляются шедевры. Дождь не обошел своим влиянием и французского фотографа Кристофера Жакро (Christophe Jacrot), который находит в этом ненастном проявлении природы множество прекрасных сюжетов.