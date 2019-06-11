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Вторник, 11.06.2019
Ну очень мило: талантливая художница превращает обычные камни в животных (Фото)
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Ну очень мило: талантливая художница превращает обычные камни в животных (Фото)

Акие Наката — японская художница, которая находит на улице камушки и превращает их в милых животных. Реалистично прорисованных очаровательных животных можно держать на ладошке. Когда японка была ребенком, то она любили собирать камни. И в 2011 году ей пришла идея их разрисовывать после того, как на пляже нашла гальку, похожую на кролика. "У камней есть свои устремления и я считаю, что мои встречи с ними подобны намеку, чтобы нарисовать то, что я вижу в них", — говорит художница.
Фото: wuzzup.ru
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Искусство, Художник, Творчество, Рисунки, Камни, Акие Наката.
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