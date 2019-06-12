Пушистые фотомодели: фавориты конкурса фотографий дикой природы (Фото)

Лондонский музей естествознания ежегодно проводит конкурс фотографий дикой природы. В этом году на суд жюри были представлены около 50 тысяч (!) кадров, сделанные в 92 странах мира. Среди этого буйства фоторабот судьи выберут 13 победителей. Каждый из них станет почетным гостем специальной церемонии в Лондоне и получит чек на сумму десять тысяч фунтов. Имена триумфаторов объявят через несколько недель. А пока предлагаем ознакомиться с фотографиями, которые, кажется, имеют хорошие шансы на победу.