Волшебство и пушистость: нежные иллюстрации от итальянской художницы (Фото) Казалось бы, роскошность, грацию и пушистость кошек практически невозможно передать на рисунках — это богатство нужно видеть, трогать и гладить. Но есть на свете умельцы, которые справятся даже с такой непосильной задачей. Итальянская художница Маргарита Грассо сумела не только передать всю неуловимость характера наших хвостатых собратьев, но и добавила им своего стиля. В итоге обыденные сюжеты перевоплотились в настоящие сказки, главные герои которых, конечно же, коты и кошки!