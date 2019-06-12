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Среда, 12.06.2019
Волшебство и пушистость: нежные иллюстрации от итальянской художницы (Фото)
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Волшебство и пушистость: нежные иллюстрации от итальянской художницы (Фото)

Казалось бы, роскошность, грацию и пушистость кошек практически невозможно передать на рисунках — это богатство нужно видеть, трогать и гладить. Но есть на свете умельцы, которые справятся даже с такой непосильной задачей. Итальянская художница Маргарита Грассо сумела не только передать всю неуловимость характера наших хвостатых собратьев, но и добавила им своего стиля. В итоге обыденные сюжеты перевоплотились в настоящие сказки, главные герои которых, конечно же, коты и кошки!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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