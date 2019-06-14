Вот так выглядит звук: самые необычные фото, которые вы видели в своей жизни (Фото)

Звуки мы привыкли исключительно слышать. А вот ученый-биохимик и фотограф-любитель из Филадельфии Линден Гледхилл научился не только слышать звук, но и видеть его и, более того, фотографировать. И надо признаться, это потрясающе красиво! "Я использую очень простое оборудование, - говорит Гледхилл. - Я беру динамик с тянущейся мембраной и ставлю на него сосуд с водой, которая вибрирует с определенной частотой под воздействием усилителя, подключенного к виртуальному тональному генератору. Поверхность воды подсвечена светодиодными лампочками, и эти вибрации снимает камера".