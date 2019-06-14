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Пятница, 14.06.2019
Вот так выглядит звук: самые необычные фото, которые вы видели в своей жизни (Фото)
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Вот так выглядит звук: самые необычные фото, которые вы видели в своей жизни (Фото)

Звуки мы привыкли исключительно слышать. А вот ученый-биохимик и фотограф-любитель из Филадельфии Линден Гледхилл научился не только слышать звук, но и видеть его и, более того, фотографировать. И надо признаться, это потрясающе красиво! "Я использую очень простое оборудование, - говорит Гледхилл. - Я беру динамик с тянущейся мембраной и ставлю на него сосуд с водой, которая вибрирует с определенной частотой под воздействием усилителя, подключенного к виртуальному тональному генератору. Поверхность воды подсвечена светодиодными лампочками, и эти вибрации снимает камера".
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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Звук, Фотографии, Искусство, Ученый, Фотограф, Линден Гледхилл, Увидеть звук, Филадельфии, Биохимик.
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