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Суббота, 15.06.2019
Настоящий рай для перфекциониста: потрясающая игра цвета (Фото)
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Настоящий рай для перфекциониста: потрясающая игра цвета (Фото)

Техасский фотограф Эмили Блинко (Emily Blincoe) подходит к фотографии максимально конструктивно. Для своих гармоничных работ она подбирает предметы, объединенные каким-то общим признаком, а затем группирует их в аккуратные и упорядоченные коллекции в зависимости от размера, формы и цвета. Получившиеся плавные переходы и необычные сочетания представляют собой ожившую мечту перфекциониста. Цветы, пломбиры, фрукты, овощи, листья, конфеты – все это идеально скомпоновано, а затем сфотографировано с нужного ракурса.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Цвет, Идеал, Снимки, Композиция, Сочетание, Эмили Блинко, Искусство фотографии, Пефекционизм.
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