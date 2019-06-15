Настоящий рай для перфекциониста: потрясающая игра цвета (Фото)

Техасский фотограф Эмили Блинко (Emily Blincoe) подходит к фотографии максимально конструктивно. Для своих гармоничных работ она подбирает предметы, объединенные каким-то общим признаком, а затем группирует их в аккуратные и упорядоченные коллекции в зависимости от размера, формы и цвета. Получившиеся плавные переходы и необычные сочетания представляют собой ожившую мечту перфекциониста. Цветы, пломбиры, фрукты, овощи, листья, конфеты – все это идеально скомпоновано, а затем сфотографировано с нужного ракурса.