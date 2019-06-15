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Суббота, 15.06.2019
"Внешний вид десерта так же важен": кондитер превращает десерты в миниатюрные миры (Фото)
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"Внешний вид десерта так же важен": кондитер превращает десерты в миниатюрные миры (Фото)

У итальянцев есть древние традиции в приготовлении удивительных блюд, и кондитер Маттео Стукки (Matteo Stucchi) играет свою роль в поддержании итальянской кухни на высоком уровне. Он делает это, создавая замысловатые десерты, которые похожи на миниатюрные миры, застывшие во времени. От строительных площадок до целых кварталов, — его сладости, кажется, просто кишат жизнью. "Внешний вид десерта так же важен, как и его вкус", – говорит 26-летний кондитер, и его 210 подписчиков в Instagram не могут с этим не согласиться.
Фото: bugaga.ru
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Торт, Искусство, Шеф-повар, Десерт, Кондитер, Маттео Стукки, Matteo Stucchi.
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