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"Внешний вид десерта так же важен": кондитер превращает десерты в миниатюрные миры (Фото)
У итальянцев есть древние традиции в приготовлении удивительных блюд, и кондитер Маттео Стукки (Matteo Stucchi) играет свою роль в поддержании итальянской кухни на высоком уровне. Он делает это, создавая замысловатые десерты, которые похожи на миниатюрные миры, застывшие во времени. От строительных площадок до целых кварталов, — его сладости, кажется, просто кишат жизнью. "Внешний вид десерта так же важен, как и его вкус", – говорит 26-летний кондитер, и его 210 подписчиков в Instagram не могут с этим не согласиться.
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