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Суббота, 15.06.2019
Невероятно реалистичные рисунки обычной шариковой ручкой (Фото)
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Невероятно реалистичные рисунки обычной шариковой ручкой (Фото)

Современное «независимое» направление Ballpoint Pen Art (искусство рисования шариковой ручкой) по-настоящему взорвало интернет и с тех самых пор оно процветает и развивается, претендуя на место достойного соперника в ряду других молодых разновидностей изобразительного искусства. Андрей Полетаев – один из первопроходцев и провидцев этого направления. его любовь к уличной жизни и ее изображению быстро стала законодателем мод в области рисованных городских пейзажей. Непревзойденное техническое совершенство и внимание к деталям однозначно выделяют его из общей массы художников популярного направления.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Шариковая ручка, Реалистичные рисунки, Андрей Полетаев, Ballpoint Pen Art.
22:37 Сегодня Телеграф
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