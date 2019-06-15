Невероятно реалистичные рисунки обычной шариковой ручкой (Фото)

Современное «независимое» направление Ballpoint Pen Art (искусство рисования шариковой ручкой) по-настоящему взорвало интернет и с тех самых пор оно процветает и развивается, претендуя на место достойного соперника в ряду других молодых разновидностей изобразительного искусства. Андрей Полетаев – один из первопроходцев и провидцев этого направления. его любовь к уличной жизни и ее изображению быстро стала законодателем мод в области рисованных городских пейзажей. Непревзойденное техническое совершенство и внимание к деталям однозначно выделяют его из общей массы художников популярного направления.