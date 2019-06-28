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Пятница, 28.06.2019
Особенный почерк: яркие граффити от Славы Птрк (Фото)
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Особенный почерк: яркие граффити от Славы Птрк (Фото)

Каждый художник, работающий в жанре стрит-арт, имеет свой особый почерк. Более того, граффити мастеров из разных стран отличаются друг от друга. Слава Птрк - представитель нового направления стрит-арта. Под этим необычным псевдонимом работает художник Станислав Комиссаров, хорошо известный не только в России, но и в странах Европы. Сам 29-летний художник родом с Урала, который подарил уличному искусству немало молодых талантов. Слава живет сейчас в Москве, но творит по всей стране, не забывая и про ближнее с дальним зарубежье.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Творчество, Изображение, Рисунок, Граффити, Слава PTRK.
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