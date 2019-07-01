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Понедельник, 01.07.2019
Искусство уличной фотографии: яркие работы Джоэла Мейеровица (Фото)
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Искусство уличной фотографии: яркие работы Джоэла Мейеровица (Фото)

Джоэл Мейеровиц — признанный гений, один из самых универсальных мастеров фотографии, умеющий находить исключительные моменты в обыкновенных местах и не раз изменявший стиль съемки. Когда-то Джоэл Мейеровиц ничего не знал о фотографии. И вдруг решил посвятить себя ей, одолжил камеру, вышел на улицы Нью-Йорка и начал снимать. Фотографии его были черно-белыми, а в 1970-х он стал снимать и в цвете. Так фотограф не только начал путь американского классика стрит-фотографии, но и способствовал развитию цветной фотографии в целом.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Улица, Снимок, Уличная фотография, Джоэл Мейеровиц.
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