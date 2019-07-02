Как восстановить фото с помощью Photoshop: мастерство реставрации (Фото) Что делать, если старинную фотографию покусала кошка или со временем она потеряла приличный вид и обзавелась заломами? Горевать точно не стоит, ведь существуют настоящие мастера и мастерицы реставрации, которые превратят испорченный годами снимок в свежий, и одна из таких умелиц — Мишель Спалдинг. Мишель возвращает к жизни даже самые запущенные фото, и для этой долгой и кропотливой работы она использует его величество фотошоп. И результаты ее труда стоят каждой потраченной минуты!