Самые красивые мокрые носики: победители конкурса собачьих снимков (Фото)

Идеальная модель должна быть хвостатой, лохматой и с мокрым носом — и таким критериям соответствуют герои снимков, участвующих в конкурсе на лучшую собачью фотографию. В самых разных категориях (от «Старичков» до «Щенков») за победу боролись фотографы со всего мира, но победителем стал Дениз Зичоки, которому удалось подловить момент и сфотографировать 14-летнего пса Мерлина в кустах магнолии. За такой снимок Дениз получил приз от организатора конкурса — организации «The Kennel Club». Но и кроме Мерлина в работах участников есть, на что посмотреть!