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Среда, 03.07.2019
Самые красивые мокрые носики: победители конкурса собачьих снимков (Фото)
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Самые красивые мокрые носики: победители конкурса собачьих снимков (Фото)

Идеальная модель должна быть хвостатой, лохматой и с мокрым носом — и таким критериям соответствуют герои снимков, участвующих в конкурсе на лучшую собачью фотографию. В самых разных категориях (от «Старичков» до «Щенков») за победу боролись фотографы со всего мира, но победителем стал Дениз Зичоки, которому удалось подловить момент и сфотографировать 14-летнего пса Мерлина в кустах магнолии. За такой снимок Дениз получил приз от организатора конкурса — организации «The Kennel Club». Но и кроме Мерлина в работах участников есть, на что посмотреть!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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