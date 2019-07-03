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Среда, 03.07.2019
Знаменитости на известных картинах прошлого (Фото)
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Знаменитости на известных картинах прошлого (Фото)

Не стоит произведениям искусства прошлого томится в музеях и покрываться пылью, решили художники-энтузиасты и придали классики чуточку современности, а точнее — лица знаменитостей. Естественно, оригиналы шедевров никто трогать не стал, и поигрались творческие люди с их электронными версиями, поместив на них Джонни Деппа, Орландо Блума, Пенелопу Крус и других наших современников, которые отлично вписались в классические картины, и на некоторых эти образы сидят как влитые!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Знаменитости, Звезды, Картина, Изображение, Рисунок.
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