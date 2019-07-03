Знаменитости на известных картинах прошлого (Фото) Не стоит произведениям искусства прошлого томится в музеях и покрываться пылью, решили художники-энтузиасты и придали классики чуточку современности, а точнее — лица знаменитостей. Естественно, оригиналы шедевров никто трогать не стал, и поигрались творческие люди с их электронными версиями, поместив на них Джонни Деппа, Орландо Блума, Пенелопу Крус и других наших современников, которые отлично вписались в классические картины, и на некоторых эти образы сидят как влитые!