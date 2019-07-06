Исламская архитектура: удивительные своды мечетей (Фото)

Как известно, на мечетях запрещено изображать фигуры людей и животных, поэтому абстрактные узоры и геометрические формы стали основными элементами исламской архитектуры. И только здесь эти элементы могут быть настолько красивы! Мечети мусульманского мира представляют собой одни из самых изысканных и изящных образчиков архитектуры, когда-либо созданных руками человека. В них так много потрясающей красоты, что сложно полностью раскрыть эту тему в одном посте, так что сегодня мы решили сосредоточиться только на потолках и сводах мечетей — том, что верующие видят, когда обращают свой взор к небу. Эти фото показывают, как математика и геометрия тесно связаны с исламской архитектурой и арабским миром в целом. Повторяющиеся идеальные спирали и геометрические формы напоминают изощренные узоры, которые можно увидеть, например, у буддистов. Иран славится своей невероятной коллекцией изумительных мечетей, хотя подобные шедевры можно найти и по всему миру. Что ж, давайте откроем для себя удивительный мир исламской архитектуры.