Искусство и обыденность: как красиво украсить подъезд (Фото) Однотонные, скучные многоэтажки бывают настолько непривлекательными, что жители своими силами (а иногда и приглашая знакомых художников) стараются хоть как-то сделать повседневную реальность ярче и радостнее. Благодаря этому и появляются красочные рисунки на фасадах, в подъездах и на стенах домов.