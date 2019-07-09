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Вторник, 09.07.2019
Искусство выпечки: невероятные хлебобулочные изделия (Фото)
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Искусство выпечки: невероятные хлебобулочные изделия (Фото)

Люди не ценят хлеб так, как он того заслуживает. А между тем этот ценный продукт не только вкусный, но и питательный и заряжает энергией на весь день. Однако страстный пекарь из Калифорнии по имени Лиза (Lisa) собирается изменить людское восприятие, поэтому перевела процесс выпечки хлеба на совершенно новый уровень. Хлеб, который она печет, — это настоящее искусство. Она не просто готовит его разной формы и размеров, но и использует различные приёмы выпечки, чтобы сделать его более привлекательным. Можно поспорить, что и пахнет хлеб просто фантастически!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Хлеб, Выпечка, Батон, Хлебобулочные изделия, Багет.
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