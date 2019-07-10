Яркие картины от пенсионерки в MS Paint (Фото) Почти все бабушки любят заниматься рукоделием, а в Испании живет 88-летняя пенсионерка, которая любит проводить свой досуг очень необычно - с применением современных технологий. Нет, она не занимается вязанием или вышиванием с помощью высокотехнологичных роботов - Конка Гарсия Саера (Concha Garcia Zaera) из Валенсии рисует в программе MS Paint. И ее работы отличаются вниманием к деталям и красочностью. А с тех пор, как мы впервые рассказали вам о ней в прошлом году, количество поклонников ее таланта в Instagram увеличилось более чем в 2 раза.