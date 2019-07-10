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Среда, 10.07.2019
Яркие картины от пенсионерки в MS Paint (Фото)
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Яркие картины от пенсионерки в MS Paint (Фото)

Почти все бабушки любят заниматься рукоделием, а в Испании живет 88-летняя пенсионерка, которая любит проводить свой досуг очень необычно - с применением современных технологий. Нет, она не занимается вязанием или вышиванием с помощью высокотехнологичных роботов - Конка Гарсия Саера (Concha Garcia Zaera) из Валенсии рисует в программе MS Paint. И ее работы отличаются вниманием к деталям и красочностью. А с тех пор, как мы впервые рассказали вам о ней в прошлом году, количество поклонников ее таланта в Instagram увеличилось более чем в 2 раза.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Творчество, Изображение, Рисунок, MS Paint.
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