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Пятница, 12.07.2019
Вот уж где вы их увидеть не ожидали: противоречивые идеи татуировок на ладонях (Фото)
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Вот уж где вы их увидеть не ожидали: противоречивые идеи татуировок на ладонях (Фото)

Как и в случае с татуировками на шее, не все согласны с тем, что тату на ладони хорошая идея. Кожа на наших ладонях тонкая и мы постоянно пользуемся руками, поэтому татуировки на этих местах особенно сильно склонны к выцветанию и выпадению цвета. Тем не менее, профессионал, имеющий большой опыт работы с тату-машинкой и разумные ожидания клиента, могут привести к превосходному результату, даже если рисунок начнёт покидать вас через какое-то время. Коллекция татуировок на ладони, недостатки которых только усиливают их уникальность.
4tololo.ru
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Татуировки, Ладони, Идеи для тату.
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