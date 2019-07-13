Кофейное искусство: крутые рисунки k-pop групп (Фото)

Нурия Сальседо (Nuria Salcedo) — испанский архитектор и любительница живописи. В свободное время она рисует с помощью кофе, и последнюю серию работ посвятила любимой южнокорейской группе GOT7 и южнокорейскому бойбенду Bangtan BoysBTS, более известному как BTS. На вопрос о том, почему она рисует кумиров многих поклонников жанра k-pop, Нурия отвечает, что в их увлечении музыкой она обнаружила свою страсть к рисованию, и именно это она пытается показать в своих рисунках. Все 14 иллюстраций были сделаны с мая прошлого года по июль этого — на них изображены семь участников BTS и семь участников GOT7 — с помощью кофе и коричневого карандаша.