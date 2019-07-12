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Пятница, 12.07.2019
Удивительное ночное небо: астрофотографии, в которые вы влюбитесь (Фото)
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Удивительное ночное небо: астрофотографии, в которые вы влюбитесь (Фото)

Лео Респлэндор (Leo Resplandor) — талантливый фотограф и астрофотограф-самоучка, который родился в Маниле, Филиппины, а в настоящее время живёт и работает в Сан-Франциско, штат Калифорния, США. Лео работает под творческим псевдонимом Buhay Photography. Как он объясняет, "Buhay" — это тагальское/филиппинское слово, которое означает "жизнь". Через свой объектив он запечатлевает моменты жизни, будь то пейзажи, астрофотография, свадебные фотографии или портреты. В этой коллекции вы увидите удивительные астрофотографии, сделанные Лео.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Фотография, Небо, Снимок, Ночное небо, Астрофотография, Лео Респлэндор.
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