Удивительное ночное небо: астрофотографии, в которые вы влюбитесь (Фото)

Лео Респлэндор (Leo Resplandor) — талантливый фотограф и астрофотограф-самоучка, который родился в Маниле, Филиппины, а в настоящее время живёт и работает в Сан-Франциско, штат Калифорния, США. Лео работает под творческим псевдонимом Buhay Photography. Как он объясняет, "Buhay" — это тагальское/филиппинское слово, которое означает "жизнь". Через свой объектив он запечатлевает моменты жизни, будь то пейзажи, астрофотография, свадебные фотографии или портреты. В этой коллекции вы увидите удивительные астрофотографии, сделанные Лео.