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Суббота, 13.07.2019
Волшебный мир сказок: удивительные работы Томаса Кинкейда (Фото)
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Волшебный мир сказок: удивительные работы Томаса Кинкейда (Фото)

Томас Кинкейд (Thomas Kinkade) - американский художник, который уже в раннем детстве понял, что живопись является его истинным призванием. Он посвятил свою жизнь творчеству, которое придавало большое значение простым удовольствиям. Хотя Томас Кинкейд получил всемирное признание благодаря характерному использованию света (его многие называют "Художником света"), его таланты охватывали многие жанры и художественные стили. Но сегодня мы покажем вам серию его работ, посвященных волшебному миру сказок.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Творчество, Изображение, Рисунок, Иллюстрация, Томас Кинкейд.
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