Хочется потрогать: издалека очень легко поверить в эти оптические иллюзии (Фото)

Итальянский художник известный в сети под ником peeta_ead создает крутые 3D-иллюзии. Холстом для творчества служат различные поверхности, но эффектнее всего его работы смотрятся на больших зданиях. С помощью игры света, цвета и тени он меняет формы и размеры архитектурных сооружений. Свои первые шаги в скульптуре и граффити peeta_ead сделал в 1993 году. С тех пор трехмерные рисунки стали неотъемлемой частью его жизни. Он стал настоящим мастером своего дела. Предлагаем вам взглянуть на чудеса, которые он вытворяет с домами!