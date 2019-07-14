Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Хочется потрогать: издалека очень легко поверить в эти оптические иллюзии (Фото)
1 / 10

Хочется потрогать: издалека очень легко поверить в эти оптические иллюзии (Фото)

Итальянский художник известный в сети под ником peeta_ead создает крутые 3D-иллюзии. Холстом для творчества служат различные поверхности, но эффектнее всего его работы смотрятся на больших зданиях. С помощью игры света, цвета и тени он меняет формы и размеры архитектурных сооружений. Свои первые шаги в скульптуре и граффити peeta_ead сделал в 1993 году. С тех пор трехмерные рисунки стали неотъемлемой частью его жизни. Он стал настоящим мастером своего дела. Предлагаем вам взглянуть на чудеса, которые он вытворяет с домами!
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Искусство, Художник, Здание, Иллюзия, 3D иллюзии.
13:44 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь