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Известные картины Диего Веласкеса (Фото)
Диегo Велaскес — величайший xyдожник не только XVII века, но и всех вpемён. Его мастерство до сих пор вдохновляет современных художников и восхищает зрителей. Веласкес — основатель психологического портрета, выведший испанскую живописную школу на новый, высший уровень. В 1623 году он стал придворным живописцем испанского короля Филиппа IV, написал множество придворных портретов, но, несмотря на узкие требования этого жанра Диего Веласкес создавал настоящие шедевры. Самые знаменитые картины Диего Веласкеса хранятся в различных музеях планеты, но сегодня мы соберем их в нашей виртуальной коллекции для вас!
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