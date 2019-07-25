Концептуальная фотография Лорен Шипман

Фотография обладает волшебным свойством поймать момент перед тем, как он исчезнет. Американская фотограф-самоучка Лорен Шипман (Lauren Shipman) овладела магией фотоискусства и очаровывает зрителей снимками, выходящими за рамки простых кадров. Яркие образы, завораживающие сюжеты и сильная энергетика фотографий так и притягивают взгляд/ Поразительные портреты Лорен Шипман не могут не привлечь внимания. Талантливая фотограф-самоучка и ретушер живет в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Она фокусируется на концептуальной портретной съемке и фотографии образа жизни. Мастер делает много художественных, свадебных, модных и уличных портретов.Смотрите удивительные работы талантливой фотохудожницы в нашем материале.