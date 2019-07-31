Войлочные мышки в образах известных персонажей и героев поп-культуры (Фото) Рейчел Остин (Rachel Austin) — художница по текстилю, которая занимается валянием шерсти (фелтингом) уже 6 лет. Одним из первых животных, которых она попыталась сделать, была маленькая мышка. С тех пор Рейчел создала сотни войлочных мышей всех форм, цветов и размеров. Однажды ей пришла идея нарядить свои фигурки, как известных персонажей. Она сшила наряды из кусочков ткани, слепила крошечные аксессуары из глины и сфотографировала их, поделившись своими работами на своей страничке в Instagram.