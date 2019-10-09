В качестве холста - собственное тело: перевоплощение в образ инопланетянки (Фото) Художница и известная берлинская дрэг-квин, работающая под псевдонимом Hungry, использует в качестве холста собственное тело. Она делает невероятный мейкап, это целые инопланетные образы, которые завораживают и пугают.