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Среда, 09.10.2019
В качестве холста - собственное тело: перевоплощение в образ инопланетянки (Фото)
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В качестве холста - собственное тело: перевоплощение в образ инопланетянки (Фото)

Художница и известная берлинская дрэг-квин, работающая под псевдонимом Hungry, использует в качестве холста собственное тело. Она делает невероятный мейкап, это целые инопланетные образы, которые завораживают и пугают.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Мода, Макияж, Образ, Искусство, Инопланетянка, Мейкап, Квир-художница.
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