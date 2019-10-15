Секреты знаменитых полотен: шедевры мировой живописи, о которых вы не знали

1 Хендрик ван Антониссен "Вид морского берега Схевенинген" Идиллическая картина голландского мастера Хендрика ван Антониссена, написанная в 1641 году, у обычного человека не вызывает никаких вопросов. На ней изображен берег, на котором стоит несколько групп людей. Но среди специалистов в средневековой голландской живописи почти сто лет не затихал спор по поводу того, что эти люди делают на берегу и почему все они смотрят в одну сторону. Секрет был раскрыт совсем недавно студенткой-реставратором Шан Куанг, которая в процессе чистки потемневшей от времени картины, обнаружила в море у берега… кита. Современное оборудование позволило восстановить первоначальный вид морского пейзажа и теперь все знают, что люди собрались у моря, чтобы посмотреть на выброшенного на берег кита. Не совсем ясно, почему автор убрал мертвое млекопитающее, играющее ключевую роль в сюжете картины. Вероятнее всего, его об этом попросил заказчик полотна или покупатель. Художнику тоже нужно есть, поэтому Антониссен мог убрать тушу морского гиганта, из-за чьей-то прихоти.

2 Сальвадор Дали "Фигура у окна" Картина "Фигура у окна" - это одна из ранних работ испанского сюрреалиста - Дали написал ее в 21 год. Художник еще не был знаком со своей женой и музой Галой, поэтому сюжет этого полотна ему навеял образ сестры, Аны Марии. Гораздо позже мэтр посвятит ей еще одно полотно - "Молодая девственница, предающаяся содомскому греху при помощи рогов собственного целомудрия", которое вряд ли можно назвать позитивным. Появилась эта картина, в которой Дали явно заложил оскорбительные нотки, после выхода книги Аны Марии "Сальвадор Дали глазами сестры". В книге женщина рассказала без прикрас о своем брате, его странностях и сумасбродстве. На момент выхода книги брат и сестра не общались уже много лет из-за неприятной выходки Сальвадора. Однажды он написал на одной из своих работ - "Иногда я плюю на портрет своей матери и получаю от этого удовольствие". Это оскорбило Ану Марию, которая тут же прекратила всякое общение с братом.

3 Иван Шишкин "Утро в сосновом бору" У самой известной картины русского художника Шишкина тоже есть своя необычная история. Раньше живописцы нередко обсуждали друг с другом свои работы и, бывало, давали дельные советы. Полотно "Утро в сосновом бору" было написано как лесной пейзаж и первоначально медведей на нем не было. Животных Шишкин добавил по совету своего друга, художника-анималиста Савицкого. Товарищ и коллега рекомендовал оживить сюжет животными и как специалист в этом деле собственноручно вписал их в готовое полотно. Галерист Третьяков, узнав о двойном авторстве, рассердился и лично стер имя Савицкого с холста. К счастью, след от подписи остался, поэтому история о чужих медведях стала всеобщим достоянием.

4 Ян ван Эйк "Портрет четы Арнольфини" Первый в истории европейской живописи парный портрет был написан ван Эйком в Брюгге в 1434 году. Картина изображает красиво одетую молодую пару, вполне возможно, готовящуюся сочетаться браком. Но мало кто знает, что на этом полотне изображены не два человека, а четыре. Заметить еще одну пару - мужчину и женщину, можно приглядевшись к круглому зеркалу, висящему на заднем плане. Искусствоведы считают, что эти люди - сам автор полотна и его супруга. Косвенным подтверждением этому является озорная надпись прямо над зеркалом, гласящая Johannes van Eyck fuit hic - "Ян ван Эйк здесь был". Но на этом секреты двойного портрета портрет Арнольфини не заканчиваются…

5 Валентин Серов "Портрет Николая II в тужурке" Историю портрета императора Николая II, созданного великим портретистом Валентином Серовым, можно назвать мотивирующей. Художник сумел превратить неудачу в успех и картина стала одной из самых известных в галерее его работ. У Серова долго не получалось написать портрет царя и он извинился и решил отказаться от этой работы. Николай, измученный позированием, очень огорчился и сел, сложив руки. В этот момент художник понял, что это то, что ему нужно для отличного портрета и тут же принялся писать. Император на картине имеет усталый и печальный вид, но именно в этом и заключается вся прелесть портрета.

6 Иероним Босх "Сад земных наслаждений" Самая масштабная и известная работа Босха "Сад земных наслаждений" таит в себе огромное количество загадок. Смысл этой картины до конца неясен, но кое-какие секреты уже удалось раскрыть. На правой створке триптиха, которая называется "Музыкальный Ад", изображены грешники, истязаемые музыкой. У одного из них на ягодицах изображены средневековые ноты. Студентка Христианского университета Оклахомы Амелия Хэмрик, исследовавшая картину, перевела старинную нотную грамоту на современный лад и записала мелодию, которую назвала "Песня с задницы из ада, которой исполнилось 600 лет". Получилась спокойная, но не слишком мелодичная композиция, похожая на заглавную мелодию голливудской мелодрамы, сыгранную одним пальцем.

7 Рембрандт "Ночной дозор" Полотно Рембрандта "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга" традиционно называют "Ночной дозор", так как все уверены, что показанные на ней события происходят ночью. Так считали два столетия после того, как картина вернулась из небытия и стала известна. Но в 1947 году реставраторов ждало неожиданное открытие. После того как полотно очистили от копоти и грязи, выяснилось, что картина гораздо светлее чем казалась и дозор на ней показан как раз дневной. Обнаруженная после реставрации тень от руки капитана Кока даже позволила определить, что дело было около 14 часов дня.

8 Казимир Малевич "Черный супрематический квадрат" Картина, которую мы привычно называем "Черный квадрат", изображает вовсе не объект черного цвета. Более того - на ней вовсе не квадрат, так как ни одна сторона фигуры не параллельна ни противоположной стороне, ни расположенной рядом линии обрамляющей рамки. Якобы черный цвет геометрической фигуры - это эффект от смешения нескольких разных красок, среди которой не было черной. Искусствоведы считают, что так специально задумано автором. При осмотре картины в Третьяковской галерее была обнаружена надпись карандашом "Битва негров в темной пещере". Эта фраза напоминает о картине французского художника и журналиста Альфонса Алле "Битва негров в темной пещере глубокой ночью", которая выглядит как черный прямоугольник.

9 Питер Брейгель-старший "Нидерландские пословицы" Эта уникальная в свое роде картина голландского мастера является изображением 112 наиболее популярных в XVI столетии голландских пословиц. Обычному человеку кажется, что на полотне происходят странные и даже абсурдные вещи, но специалист сразу же увидит поговорки, аналогичные современным "плыть против течения", "биться головой о стену" и многим другим, которыми и сейчас пользуются во всем мире. Большинство пословиц на полотне Брейгеля-старшего, так или иначе, связаны с человеческой глупостью, алчностью или праздностью. Картина очень популярна у искусствоведов и ей посвящено множество научных статей и диссертаций.