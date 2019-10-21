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Понедельник, 21.10.2019
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Удивительные картины, которые созданы полностью из еды (Фото)

Смотрите фото (17)
Удивительные картины, которые созданы полностью из еды (Фото)
03:31 Сегодня Телеграф obiskusstve.com Фото: obiskusstve.com

Новости культуры:Мы поражены его работой и собрали для вас самые впечатляющие снимки. Наслаждайтесь.

  • 1

    Окружающие считают Карла Уорнера слегка странным: он может часами разглядывать овощи в супермаркетах. Карл - мастер жанра foodscape ("пейзаж из еды"). На его картинах горы сделаны из хлеба, деревья - это брокколи, волны - листья капусты, а роль камней исполняет печеный картофель. Фотограф и иллюстратор Карл Уорнер (Carl Warner) удивил весь мир своими картинами, созданными из еды.  

    Коттедж Стилтон

  • 2

    Тосканский рынок

  • 3

    Капустное море

  • 4

    Конфетный домик

  • 5

    Сырные горы

  • 6

    Море салата

  • 7

    Лососевые реки, картофельные берега

  • 8

    Остров из сельдерея

  • 9

    Желтый оазис

  • 10

    Долина брокколи

  • 11

    Замок из белого шоколада

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Все по теме:

Еда, Картина, Искусство, Пейзажи, Фантастические.
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