"Сфоткай типа Рембрандт": картины классиков в условиях современности

Жан-Леон Жером, "The Bacchante"
Василий Пукирев, "Неравный брак"
Теофиль Стейнлен, "Пьеро и кот"
Пабло Пикассо, "Любительница абсента"
Рене Магритт, "Влюбленные"
Ян Вермеер, "Астроном"
Казимир Малевич, "Девушка с гребнем в волосах"
Пьер Боннар, "Белый кот"
Альберт Линч, "Портрет молодой женщины"
Эгон Шиле, "Сидящая женщина с согнутым коленом"
Валентин Серов, "Девочка с персиками"
Виктор Васнецов, "Аленушка"
Караваджо, "Юноша с корзиной фруктов"
Густав Климт, "Поцелуй"
Фрида Кало, "Автопортрет в бархатном платье"
Ян Вермеер, "Девушка с жемчужной сережкой"
Пьеро делла Франческа, "Портрет Федериго да Монтефельтро"