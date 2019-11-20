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"Сфоткай типа Рембрандт": картины классиков в условиях современности

Смотрите фото (18)
"Сфоткай типа Рембрандт": картины классиков в условиях современности
23:45 Ср, 20 Ноябрь 2019 Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Пользователи сети воссоздают картины без кисти и красок, показывая свой взгляд на шедевры прошлого.

Жан-Леон Жером, "The Bacchante"

Василий Пукирев, "Неравный брак"

Теофиль Стейнлен, "Пьеро и кот"

Пабло Пикассо, "Любительница абсента"

Рене Магритт, "Влюбленные"

Ян Вермеер, "Астроном"

Казимир Малевич, "Девушка с гребнем в волосах"

Пьер Боннар, "Белый кот"

Альберт Линч, "Портрет молодой женщины"

Эгон Шиле, "Сидящая женщина с согнутым коленом"

Валентин Серов, "Девочка с персиками"

Виктор Васнецов, "Аленушка"

Караваджо, "Юноша с корзиной фруктов"

Густав Климт, "Поцелуй"

Фрида Кало, "Автопортрет в бархатном платье"

Ян Вермеер, "Девушка с жемчужной сережкой"

Пьеро делла Франческа, "Портрет Федериго да Монтефельтро"

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Караваджо, Поцелуй, Картина, Влюбленные, Пабло Пикассо, Творчество, Фрида Кало, Астроном, Рене Магритт, Густав Климт, Эгон Шиле, Ян Вермеер, Неравный брак, Пьер Боннар, Косплей, Жан-Леон Жером, Аленушка, Казимир Малевич, Пьеро делла Франческа, "The Bacchante", Василий Пукирев, Теофиль Стейнлен, "Пьеро и кот", "Любительница абсента", "Девушка с гребнем в волосах", "Белый кот", Альберт Линч, "Портрет молодой женщины", "Сидящая женщина с согнутым коленом", Валентин Серов, "Девочка с персиками", Виктор Васнецов, "Юноша с корзиной фруктов", "Автопортрет в бархатном платье", "Девушка с жемчужной сережкой", "Портрет Федериго да Монтефельтро".
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