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Вторник, 26.11.2019
Сладкие шедевры: потрясающие творения кондитера из Сиднея (Фото)
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Сладкие шедевры: потрясающие творения кондитера из Сиднея (Фото)

Сью Бун (Siew Boon) ─ кондитер-художник, которая делает впечатляющие 3D торты-желе под брендом Jelly Alchemy ("Желейная алхимия"). Начав своё искусство с простых цветочных композиций, она продолжила практиковать своё мастерство, и теперь её творения превратились в более сложные пруды с рыбками кои, композиции с птицами и персонажами, созданными из желейных цветков. Создание каждого произведения кондитерского искусства может занять до 5 часов в зависимости от сложности. Это определённо требует большого терпения от художницы, но стоит того, как только она завершает готовить сладкий шедевр.
Фото: bugaga.ru
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Искусство, Выпечка, Кондитер, Готовка, Сью Бун, 3D торты-желе, Siew Boon, Jelly Alchemy.
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