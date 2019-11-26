Сладкие шедевры: потрясающие творения кондитера из Сиднея (Фото) Сью Бун (Siew Boon) ─ кондитер-художник, которая делает впечатляющие 3D торты-желе под брендом Jelly Alchemy ("Желейная алхимия"). Начав своё искусство с простых цветочных композиций, она продолжила практиковать своё мастерство, и теперь её творения превратились в более сложные пруды с рыбками кои, композиции с птицами и персонажами, созданными из желейных цветков. Создание каждого произведения кондитерского искусства может занять до 5 часов в зависимости от сложности. Это определённо требует большого терпения от художницы, но стоит того, как только она завершает готовить сладкий шедевр.