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Очарованная океаном: работы художницы из Австралии легко перепутать с фото

Смотрите фото (10)
Очарованная океаном: работы художницы из Австралии легко перепутать с фото
02:38 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: bugaga.ru

Новости культуры:Художница уволилась с работы и теперь каждый день рисует волны.

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    На первый взгляд работы художница Бетани Моффат (Bethany Moffat) могут казаться фотографиями, однако на самом деле это серия гиперреалистичных рисунков, сделанных с помощью цветных карандашей.

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    На каждое своё произведение искусства художница из Брисбена тратит несколько недель, изображая шелковистую поверхность океана, штрих за штрихом.

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    Моффат уволилась со своей постоянной работы и стала заниматься рисованием весь день полгода назад, и с тех пор она рисует волны.

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    Очарованная океаном, она изображает спокойную красоту плавных волн и морской ряби в синих тонах.

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Все по теме:

Художница, Картины, Искусство, Рисунок, Бетани Моффат, Bethany Moffat.
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