Очарованная океаном: работы художницы из Австралии легко перепутать с фото

1 На первый взгляд работы художница Бетани Моффат (Bethany Moffat) могут казаться фотографиями, однако на самом деле это серия гиперреалистичных рисунков, сделанных с помощью цветных карандашей.

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3 На каждое своё произведение искусства художница из Брисбена тратит несколько недель, изображая шелковистую поверхность океана, штрих за штрихом.

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5 Моффат уволилась со своей постоянной работы и стала заниматься рисованием весь день полгода назад, и с тех пор она рисует волны.

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