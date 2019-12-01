Очарованная океаном: работы художницы из Австралии легко перепутать с фото

На первый взгляд работы художница Бетани Моффат (Bethany Moffat) могут казаться фотографиями, однако на самом деле это серия гиперреалистичных рисунков, сделанных с помощью цветных карандашей.
На каждое своё произведение искусства художница из Брисбена тратит несколько недель, изображая шелковистую поверхность океана, штрих за штрихом.
Моффат уволилась со своей постоянной работы и стала заниматься рисованием весь день полгода назад, и с тех пор она рисует волны.
Очарованная океаном, она изображает спокойную красоту плавных волн и морской ряби в синих тонах.