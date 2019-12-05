Удивительный мир вокруг нас: красочные снимки дронов (Фото)

1 На фотографии, сделанной с помощью дрона, можно видеть арену для боя быков в Мексике, где проходит матч между швейцарским теннисистом Роджером Федерером (Roger Federer) и немецким теннисистом Александром Зверевым (Alexander Zvererv), Мехико, Мексика, 23 ноября 2019 года.

2 На фотографии, сделанной дроном, открывается живописный пейзаж гор Доманик (Domanic), покрытых яркой листвой осенью в Кутахье (Kutahya), Турция, 7 ноября 2019 года.

3 Воздушный шар пролетает над пришвартованными лодками во время массового полета воздушных шаров на ежегодном фестивале воздушных шаров Bristol hot Air в Бристоле, Великобритания, 8 августа 2019 года.

4 Фото, на котором видна мечеть среди жилых домов, сделанное с воздуха во время массового полета воздушных шаров на ежегодном фестивале воздушных шаров Bristol hot Air в Бристоле, Великобритания, 8 августа 2019 года.

5 На фото, сделанном с воздуха, можно видеть обезлесенный участок Амазонки вблизи Порто-Велью (Porto Velho), штат Рондония (Rondonia), Бразилия, 10 сентября 2019 года.

6 Турист делает селфи в зоне, запрещенной для прогулок, с видом на водопады в Гулльфоссе (Gullfoss), Исландия, 16 сентября 2019 года.

7 На фото, сделанном с воздуха, можно видеть обезлесенный участок Амазонки вблизи Порто-Велью (Porto Velho), штат Рондония (Rondonia), Бразилия, 17 сентября 2019 года.

8 Затопленная станция скоростного поезда Синкансэн (Shinkansen). Дожди были вызваны тайфуном Хагибис (Hagibis) в Нагано (Nagano), Центральная Япония, 13 октября 2019 года.

9 Аэрофотоснимок, сделанный 23 октября 2019 года, на котором можно видеть автомобиль, движущийся по дороге около деревни Марткопи, недалеко от Тбилиси, Грузия.

10 Пешеходная зона на берегу «Parco della Pace» на озере Маджоре (Maggiore), затопленная в результате наводнения, 24 октября 2019 года, Локарно, Швейцария.

11 Голландец Вибе Ваккер (Wiebe Wakker) едет на своем электромобиле Синий Бандит вдоль озера Текапо (Tekapo), Новая Зеландия, 19 июля 2019 года.

12 На этом фото, опубликованном Greenpeace, активисты неправительственной экологической организации установили стрелку длиной 25 метров, на которой написано: «океанские мародеры», указывающую на рыболовные суда Южной Кореи Agnes 103 и Agnes 107, стоящие на якоре в порту Монтевидео, 31 октября 2019 года в рамках кампании по осуждению разрушительной рыболовной деятельности в Аргентинском море. По данным Greenpeace, Аргентинское море находится под угрозой исчезновения из-за промышленного рыболовства, которое уничтожает среду обитания южного гладкого кита (Eubalaena australis) и других знаковых видов животных. Рыболовецкие суда заходят за границы Аргентинского моря, пользуясь отсутствием правового регулирования, чтобы проводить беспорядочную рыбную ловлю в Южной Атлантике, что ставит ее на грань краха.

13 На этом снимке, сделанном в четверг 1 августа 2019 года, на ледяном щите в западной Гренландии формируются большие реки из талой воды, которые стекают в отверстия во льду и впадают в океан. Волна жары, которая побила рекорд высоких температур в пяти европейских странах, теперь находится над Гренландией, ускоряя таяние ледяного щита острова и вызывая массовые потери льда в Арктике.

14 Сельские жители сушат бамбуковые стебли для изготовления палочек для еды в уезде Лицзян (Lijiang), Цзянь (Jian), провинция Цзянси, Китай, 11 октября 2019 года.

15 На этом аэрофотоснимке видны рыбацкие лодки, пришвартованные в последний день летнего рыболовного моратория, когда они готовятся покинуть порт в Ляньюньгане (Lianyungang) в восточной китайской провинции Цзянсу, 31 июля 2019 года.

16 Окруженные наводнением дома у реки Ганг в Праяградж, Индия, понедельник, 23 сентября 2019 года. В результате сильных муссонных дождей уровень воды в реке Ганг поднялся выше опасного уровня, что привело к эвакуации тысяч людей из затопленных домов по всему району.

17 Это фото демонстрирует гигантскую биоразлагаемую картину ленд-арта французско-швейцарского художника Сайпа (Saype) в парке Трептауэр в Берлине, на которой изображены две сцепленные руки – это часть его проекта «за стенами». Во время проекта, который, как ожидается, будет длится в течение 3 лет, Сайп создаст свои земельные «фрески» в 20 городах по всему миру. Данный проект, как сообщается на его сайте, направлен «на создание самой большой человеческой цепочки в мире, создание реального общественного движения и приглашение масс к милосердию».

18 В зоне, пострадавшей от засухи, на обнажившимся речном дне возле водохранилища Фозилинг (Foziling) в Хошане (Huoshan) можно видеть лодки, пришвартованные к пирсу, Китай, 6 ноября 2019 года.