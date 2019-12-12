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Четверг, 12.12.2019
Миниатюрные татуировки от отличного тату-мастера (Фото)
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Миниатюрные татуировки от отличного тату-мастера (Фото)

Но это совсем не значит, что они менее интересны. Работы стамбульского татуировщика Айхан Карадаг настолько трогательны и забавны, что, кажется, они помогают людям сохранить кусочек детства, запечатленного на их теле. Сюжеты отображают как героев любимых сказок, так и персонажей, придуманных художником. Рисунки выполнены очень тщательно и искусно, что указывает на неоспоримый талант художника, который стал рисовать еще будучи совсем ребенком.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Тату, Маленькие тату, Айхан Карадаг, Миниатюрные тату.
03:14 Сегодня Телеграф
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