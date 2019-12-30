Жизнерадостные рисунки на стеклянной посуде, украшенные киевской художницей (Фото)

Вита (Vita) – художница по стеклу из Киева, которая увлекается декорацией чайников, кружек, тарелок и другой стеклянной посуды с помощью термостойкой краски.