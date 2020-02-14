С Днем святого Валентина! Художник Бэнкси создал граффити-"валентинку" (Фото)

Уличный художник Бэнкси создал в Бристоле в Великобритании новое граффити, которое посвящено Дню святого Валентина. На граффити девочка стреляет из рогатки и на стене "расплывается" пятно из красных цветов.
Снимки граффити были опубликованы в официальном аккаунте художника в Instagram.
Граффити Бэнкси очень ценятся. Один из его рисунков, который был нанесен на стену гаража в Уэльсе, продали за 100 тысяч фунтов.
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Напомним, британский художник Бэнкси изобразил рисунок в своем отеле Walled Off Hotel в палестинском городе Вифлеем, расположенном на Западном берегу реки Иордан на границе с Израилем.