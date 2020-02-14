С Днем святого Валентина! Художник Бэнкси создал граффити-"валентинку" (Фото)

Новости культуры:Новое граффити Бэнкси появилось в Бристоле.

Уличный художник Бэнкси создал в Бристоле в Великобритании новое граффити, которое посвящено Дню святого Валентина. На граффити девочка стреляет из рогатки и на стене "расплывается" пятно из красных цветов.

Снимки граффити были опубликованы в официальном аккаунте художника в Instagram.

Граффити Бэнкси очень ценятся. Один из его рисунков, который был нанесен на стену гаража в Уэльсе, продали за 100 тысяч фунтов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 13 Фев 2020 в 4:02 PST

Напомним, британский художник Бэнкси изобразил рисунок в своем отеле Walled Off Hotel в палестинском городе Вифлеем, расположенном на Западном берегу реки Иордан на границе с Израилем.