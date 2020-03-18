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Среда, 18.03.2020
Эти торты слишком хороши, чтобы их есть (Фото)
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Эти торты слишком хороши, чтобы их есть (Фото)

Бен Каллен (Ben Cullen) ─ 28-летний кондитер из Великобритании, который нескромно называет себя Королём выпечки. И все более 164 тысяч его подписчиков в Instagram, наверное, согласятся с этим утверждением, ведь в своём аккаунте он публикует фотографии своих невероятных творений, в реальность которых сложно поверить. От фастфуда и популярных персонажей до повседневных предметов и фруктов ─ взгляните на его торты и десерты, которые слишком хороши, чтобы их есть.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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креатив, Талант, Торты, Бен Каллен, Торты-иллюзии.
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