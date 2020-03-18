Эти торты слишком хороши, чтобы их есть (Фото)

Бен Каллен (Ben Cullen) ─ 28-летний кондитер из Великобритании, который нескромно называет себя Королём выпечки. И все более 164 тысяч его подписчиков в Instagram, наверное, согласятся с этим утверждением, ведь в своём аккаунте он публикует фотографии своих невероятных творений, в реальность которых сложно поверить. От фастфуда и популярных персонажей до повседневных предметов и фруктов ─ взгляните на его торты и десерты, которые слишком хороши, чтобы их есть.