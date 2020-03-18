|
|
Эти торты слишком хороши, чтобы их есть (Фото)
Бен Каллен (Ben Cullen) ─ 28-летний кондитер из Великобритании, который нескромно называет себя Королём выпечки. И все более 164 тысяч его подписчиков в Instagram, наверное, согласятся с этим утверждением, ведь в своём аккаунте он публикует фотографии своих невероятных творений, в реальность которых сложно поверить. От фастфуда и популярных персонажей до повседневных предметов и фруктов ─ взгляните на его торты и десерты, которые слишком хороши, чтобы их есть.
Юморные курьезы, которые встречаются в жизни каждого
Вспомним прошлое: сумасшедшие обложки музыкальных альбомов
Спят усталые щеночки: трогательные фотографии
Уморительные комментарии людей с непревзойденным чувством юмора
Прикольные демотиваторы, которые зарядят вас позитивом
Прикольная котоматрица, которая сделает ваш вечер
Только не это: страшные вещи, которые должны встречаться как можно реже, а лучше вообще никогда
Визажный сюрреализм в работах южнокорейской визажистки (Фото)
Смешные фотографии животных, для отличного настроения
Смешные фото, доказывающие, насколько тяжело быть девушкой в современном мире
Отцы, которые очень любят спонтанно появляться на снимках своих детей
Когда ты работаешь дома: пушистые "коллеги"
Забавные собаки с хипстерским пучком
Прикольные снимки с юмором из США
Неудачные дни в картинках, которые могут быть у каждого
Крутые идеи создания необычной ливневой системы в частном доме (Фото)
Эти люди готовы на многое, ради красивого снимка в Instagram
Досадные неприятности, которые попали на фото
Удивленные собаки, способные вызвать улыбку
Смешные стоп-кадры, которые порадуют твою душу
Соседи бывают разные: забавные "переписки" жителей одного дома
Чем ярче вывеска, тем больше посетителей: самые смешные баннеры
Они способны уснуть где угодно: коты, которые заснули в самых неподходящих местах
Забавные собаки, которые совершенно не умеют прятаться
Идеальный рай для перфекциониста в картинках